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Чепик Артемон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чепик Иван Агеев

Мать: Чепик Агриппина Харитонова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Чепик Прохор Артемонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Чепик Семён Артемонов

Мать ребёнка: ?

ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1882

Сын: Чепик Карп

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захлевная Матрона Артёмова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Максим Артемонов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Макар Артемонов

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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