Чепик Артемон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чепик Иван Агеев
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: ?
ГАБО, ф.1420, оп.1, д.13
Рождение ребёнка
1882
Сын: Чепик Карп
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захлевная Матрона Артёмова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно