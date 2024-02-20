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Янин Василий Егорович

Место рождения

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Янин Егор Ильич

Мать: Янина Наталья Савватеевна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Борискина Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Янин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

темряс
Рождение ребёнка
1824

Сын: Янин Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Темряс
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Янин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Янин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Белякова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Окулина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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