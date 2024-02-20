Янин Василий Егорович
Место рожденияТемряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Янин Егор Ильич
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Борискина Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Янин Яков Васильевич
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
темряс
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Темряс
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Темряс, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Белякова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Село Покровское Екатеринбургский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Янина Окулина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Окулина Семеновна
Смерть
Неизвестно