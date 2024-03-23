Чазов Иван Косьмин
Место рожденияд. Бадьярово (поч. Николаевский)
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Чазов Косьма Герасимов
д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
14.11.1896
Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева
д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
16.04.1900
Дочь: Чазова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева
д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
29.06.1903
Дочь: Чазова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева
д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
28.10.1907
Дочь: Николаева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева
д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Смерть
Неизвестно