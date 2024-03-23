Чазов Иван Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧазов Иван Косьмин

Чазов Иван Косьмин

Место рождения

д. Бадьярово (поч. Николаевский)

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чазов Косьма Герасимов

Мать: Чазова Екатерина Гаврилова

д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Рождение ребёнка
14.11.1896

Сын: Чазов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева

д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
16.04.1900

Дочь: Чазова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева

д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
29.06.1903

Дочь: Чазова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева

д.Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
28.10.1907

Дочь: Николаева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Чазова Лукерия Яковлева

д. Бадьярово (поч. Николаевский)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close