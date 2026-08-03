Колли ВАСИЛИЙ (Уильям)
мужской, родился 1737
умер Неизвестно
Супруги
(Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДАОколо 1740 г.р.
Дети
Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ1771 г.р.
(Колли) ЛУИЗА ШАРЛОТТАНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колли) ЛУИЗА ШАРЛОТТА
Мать ребёнка: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА
Рождение ребёнка
1771
Сын: Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА
Смерть
Неизвестно