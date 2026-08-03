Колли ВАСИЛИЙ (Уильям) 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Колли ВАСИЛИЙ (Уильям)

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1737

умер Неизвестно

Супруги
(Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДАОколо 1740 г.р.
Дети
Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ1771 г.р.
(Колли) ЛУИЗА ШАРЛОТТАНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колли) ЛУИЗА ШАРЛОТТА

Мать ребёнка: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА

Рождение ребёнка
1771

Сын: Колли ЯКОВ (Джеймс)) ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: (Шубин) ЛУИЗА ГЕРТРУДА

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.