Кощеева Акилина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти27.04.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кощеев Матвей Ильин
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
23.01.1845 ст.
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Илья Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1883