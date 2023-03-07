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Кощеева Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

27.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кощеев Матвей Ильин

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
23.01.1845 ст.

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Кощеев Илья Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Илья Петров

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1883
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