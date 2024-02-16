Монгуш Дина Балдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Балдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайлык Даш-ооловна
Отец ребёнка: Даш-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эремаа Даш-ооловна
Отец ребёнка: Даш-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слава Даш-оолович
Отец ребёнка: Даш-оол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелля Даш-ооловна
Отец ребёнка: Даш-оол
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даш-оол