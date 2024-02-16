Монгуш Дина Балдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Дина Балдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Балдан

Мать: Ондар Чолдак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайлык Даш-ооловна

Отец ребёнка: Даш-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эремаа Даш-ооловна

Отец ребёнка: Даш-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слава Даш-оолович

Отец ребёнка: Даш-оол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелля Даш-ооловна

Отец ребёнка: Даш-оол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даш-оол

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