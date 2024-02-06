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Мишина (Малевинская) Ариадна Александровна
Мишина (Малевинская) Ариадна Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1938
Пол
Женский
Отец
Малевинский Александр Александрович
Мать
Малевинская (Котлова) Зоя Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938
Отец:
Малевинский Александр Александрович
Мать:
Малевинская Зоя Ивановна
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