Мишина (Малевинская) Ариадна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишина (Малевинская) Ариадна Александровна

Мишина (Малевинская) Ариадна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938

Отец: Малевинский Александр Александрович

Мать: Малевинская Зоя Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close