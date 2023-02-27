Рагозин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Рагозин Федот

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Рагозин Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Рагозин Минай

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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