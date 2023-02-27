Рагозин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Рагозин Федот
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Рагозин Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Рагозин Минай
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно