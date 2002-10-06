Иванов Виктор Иванович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения28.09.1917
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917
Отец: Иванов Иван Степанович
Мать: Иванова Мария Михайловна
Ленинград
Рождение ребёнка
09.05.1947
Дочь: Великанова Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Ираида Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
баянист, композитор, музыкальный руководитель ГОРНХ
Смерть
1967
г. Омск