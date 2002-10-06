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Иванов Виктор Иванович

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

28.09.1917

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1917

Отец: Иванов Иван Степанович

Мать: Иванова Мария Михайловна

Ленинград
Рождение ребёнка
09.05.1947

Дочь: Великанова Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Ираида Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ираида Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
баянист, композитор, музыкальный руководитель ГОРНХ
Смерть
1967
г. Омск
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