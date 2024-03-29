Ситникова (Довгард) Юлия (Людмила) Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1923
Дата смерти02.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923
Рождение ребёнка
11.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Керчь
Рождение ребёнка
25.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Керчь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.1984