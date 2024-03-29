Ситникова (Довгард) Юлия (Людмила) Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Довгард) Юлия (Людмила) Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1923

Дата смерти

02.07.1984

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923

Отец: Кацызный Яков Григорьевич

Мать: Довгард Ольга (Гольда) Лейзеровна

Рождение ребёнка
11.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Керчь
Рождение ребёнка
25.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Керчь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.1984
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