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Дука Юрий Васильевич
Дука Юрий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.1973
Пол
Мужской
Отец
Дука Василий Васильевич
1947 г.р.
Мать
Соколовская Антонина Петровна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1973
Отец:
Дука Василий Васильевич
Мать:
Соколовская Антонина Петровна
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