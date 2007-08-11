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Дука Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1973

Отец: Дука Василий Васильевич

Мать: Соколовская Антонина Петровна

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