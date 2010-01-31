Куприянов Артём Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Артём Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2010

Отец: не указан

Мать: Куприянова Олеся Николаевна

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