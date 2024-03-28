Жеглов Григорий Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1926
Дата смерти30.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1956
Дочь: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Жеглова Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1960
Дочь: Шефцова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Жеглова Агриппина Ивановна
Смерть
30.01.1983