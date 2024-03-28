Жеглов Григорий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеглов Григорий Евсеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1926

Дата смерти

30.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1956

Дочь: Козлова (Жеглова) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Жеглова Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1960

Дочь: Шефцова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Жеглова Агриппина Ивановна

Смерть
30.01.1983

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