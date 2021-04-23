Анна Иванова
женский, родилась Около 1745, Понизье, Кашира, Московская область
умерла Около 1789, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Лукьян ЕгоровОколо 1745 г.р.
Дети
Федот ЛукьяновОколо 1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Понизье, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьян Егоров
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Федот Лукьянов
Отец ребёнка: Лукьян Егоров
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1789
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область