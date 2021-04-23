Анна Иванова Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Иванова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1745, Понизье, Кашира, Московская область

умерла Около 1789, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Лукьян ЕгоровОколо 1745 г.р.
Дети
Федот ЛукьяновОколо 1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизье, Кашира, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьян Егоров

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Федот Лукьянов

Отец ребёнка: Лукьян Егоров

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1789
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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