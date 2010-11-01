Валеев Диас Назихович
Место рождения
Дата рождения01.07.1938
Дата смерти01.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1972
Смерть
01.11.2010