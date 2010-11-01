Валеев Диас Назихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеев Диас Назихович

Валеев Диас Назихович

avatar

Место рождения

Казанбаш, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.07.1938

Дата смерти

01.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Казанбаш, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1972 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.11.2010
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close