Ramirez (Mcleod) Ollye
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1924
Дата смерти10.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924
Отец: Mcleod Murdoch
Мать: Mcleod Evelyn
Бракосочетание
25.03.1944
Муж: Ramirez Leon
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ramirez Leon
Смерть
10.10.1999
Причина смерти: Stroke