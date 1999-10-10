Ramirez (Mcleod) Ollye — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRamirez (Mcleod) Ollye

Ramirez (Mcleod) Ollye

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1924

Дата смерти

10.10.1999

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1924

Отец: Mcleod Murdoch

Мать: Mcleod Evelyn

Бракосочетание
25.03.1944

Муж: Ramirez Leon

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ramirez Leon

Смерть
10.10.1999
Причина смерти: Stroke
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close