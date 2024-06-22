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Арушанян Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна

Рождение ребёнка
24.02.2018

Сын: Арушанян Арсен Витальевич

Мать ребёнка: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна

Рождение ребёнка
12.01.2019

Дочь: Арушанян София Витальевна

Мать ребёнка: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна

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