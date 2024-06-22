Арушанян Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.2018
Сын: Арушанян Арсен Витальевич
Мать ребёнка: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна
Рождение ребёнка
12.01.2019
Дочь: Арушанян София Витальевна
Мать ребёнка: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна