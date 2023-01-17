Куранова (Михайлова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.03.1858 ст.
Жених: служащий казак Петр Константинович Куранов - 20 лет Невеста: Евдокия Семеновна - 18 лет дочь девица мещанина Семена Ивановича Михайлова Поручители: служащий казак Василий Ильич Епашенников, от... Показать все
Рождение ребёнка
04.05.1859 ст.
Дочь: Куранова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Куранов Петр Константинович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Никита Андрееич Федоров и служащего казака Ивана Васильевича Куранова жена Марья Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 218 н... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1861 ст.
Отец ребёнка: Куранов Петр Константинович
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Александр Куранов и казака Андрея Аристова дочь девица Евдокия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 382 номер 8
Смерть
Неизвестно