Беляков Андрей Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1988
Дочь: Белякова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1991
Сын: Беляков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности