Беляков Андрей Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Андрей Геннадиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1988

Дочь: Белякова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1991

Сын: Беляков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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