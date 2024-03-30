Настасья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Савельев Антипий
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов
Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Андрей
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Евдокия
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Емельян
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Арсений
Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов
Смерть
Неизвестно