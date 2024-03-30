Настасья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНастасья Матвеева

Настасья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Савельев Антипий

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Андрей

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Евдокия

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Емельян

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Арсений

Отец ребёнка: Савелий (Савва) Ларионов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close