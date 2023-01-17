Мякинькова Агафья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1908
Сын: Мякиньков Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Мякиньков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1923
Дочь: Ладанова Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Мякиньков Никифор Иванович
Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно