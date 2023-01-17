Мякинькова Агафья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякинькова Агафья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1908

Сын: Мякиньков Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Мякиньков Никифор Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1923

Дочь: Ладанова Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Мякиньков Никифор Иванович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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