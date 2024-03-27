Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюткина (Киреева) Пелагея Семёновна

Место рождения

село Соболевка, Каменский район, Пензенская область.

Дата рождения

1914

Дата смерти

07.10.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Киреев Семён

Мать: Киреева ?

село Соболевка, Каменский район, Пензенская область.
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
08.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Рождение ребёнка
02.01.1950

Дочь: Людмила Степановна

Отец ребёнка: Евсюткин Степан Васильевич

д.Кочки, Соболевский с/с, Свищевский район, Челябинская область, СССР
Бракосочетание
08.02.1965

Муж: Евсюткин Степан Васильевич

село Соболевка, Каменский р-он, Пензенской обл.
Смерть
07.10.1970
д.Кочки, Каменский район, Пензенская область, РСФСР.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
село Соболевка, Каменский район, Пензенской области, РСФСР.
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