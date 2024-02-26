Анна Андреева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева (Вна)

Анна Андреева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Кононов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Михайла Фролов (Ич)

Отец ребёнка: Фрол Кононов (Ич)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.