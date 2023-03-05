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Савушкин Терентий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Савушкин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Просецкая Митродора Терентьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1868

Сын: Савушкин Леонтий Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савушкин Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: ?

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
08.01.1880
от излишнего употребления водки
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