Савушкин Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти08.01.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Савушкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Просецкая Митродора Терентьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Сын: Савушкин Леонтий Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савушкин Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
08.01.1880
от излишнего употребления водки