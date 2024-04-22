Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна

Место рождения

Усть-Буртым, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Яков

Мать: не указана

Усть-Буртым, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
07.02.1815 ст.

Муж: Денисов Григорий Тимофеевич

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.

Сын: Денисов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Денисов Григорий Тимофеевич

Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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