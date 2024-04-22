Денисова (Субботина) Параскева Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Яков
Бракосочетание
07.02.1815 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1816 ст.
Сын: Денисов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Денисов Григорий Тимофеевич
Тимино, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно