Шестаков Илья Екимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестаков Илья Екимович

Место рождения

д. Б- Шестакова Уватской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Еким

Мать: не указана

д. Б- Шестакова Уватской волости
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Кошкарова (Залескова) Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Кошкарова Уватской волости
Смерть
Неизвестно
д. Б- Шестакова Уватской волости

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