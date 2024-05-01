Шестаков Илья Екимович
Место рожденияд. Б- Шестакова Уватской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Еким
Мать: не указана
д. Б- Шестакова Уватской волости
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Кошкарова (Залескова) Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Кошкарова Уватской волости
Смерть
Неизвестно
д. Б- Шестакова Уватской волости