Пелагея Степанова 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Степанова

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1771

умерла После 1834

Супруги
Василий Ефимович1777 г.р.
Дети
(Зайцева) Арина Васильевна1795 г.р.
(Зайцева) Агафья Васильевна1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Зайцева) Арина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Зайцева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Зайцева) Алена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Зайцев Козма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зайцева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Смерть
После 1834

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