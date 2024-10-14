Пелагея Степанова
женский, родилась 1771
умерла После 1834
Супруги
Василий Ефимович1777 г.р.
Дети
(Зайцева) Арина Васильевна1795 г.р.
(Зайцева) Агафья Васильевна1797 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Зайцева) Арина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Зайцева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Зайцева) Алена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зайцева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Смерть
После 1834