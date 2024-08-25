Грофена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Максимович
Рождение ребёнка
04.12.1853
Сын: Яичников Николай Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Максимович
Искеево-Яндуши, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно