Грофена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грофена Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Максимович

Рождение ребёнка
04.12.1853

Сын: Яичников Николай Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Максимович

Искеево-Яндуши, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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