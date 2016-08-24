Алексеев Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2016

Сын: Алексеев Платон Артемович

Мать ребёнка: Алексеева Дина Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Алиса Артемовна

Мать ребёнка: Алексеева Дина Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Дина Олеговна

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