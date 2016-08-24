Алексеев Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2016
Сын: Алексеев Платон Артемович
Мать ребёнка: Алексеева Дина Олеговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Алиса Артемовна
Мать ребёнка: Алексеева Дина Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Дина Олеговна