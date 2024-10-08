Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинникова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинникова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Аршинников Адольф Александрович
Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно