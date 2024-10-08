Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинникова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинникова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Аршинников Адольф Александрович

Отец ребёнка: Аршинников Александр Александрович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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