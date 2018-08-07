Воробьев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1979
Дата смерти07.08.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.2003
Сын: Воробьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.2010
Дочь: Воробьева Софья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.2018