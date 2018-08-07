Воробьев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1979

Дата смерти

07.08.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.2003

Сын: Воробьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.12.2010

Дочь: Воробьева Софья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.2018
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