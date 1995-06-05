Кривошеева (Бородина) Пелагея Ильинична
Место рожденияд. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Дата рождения01.03.1909
Дата смерти05.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909
д. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Чугунова Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Кривошеев Филипп Никитович
Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.06.1995
Москва, город федерального значения Москва