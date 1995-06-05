Кривошеева (Бородина) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеева (Бородина) Пелагея Ильинична

Кривошеева (Бородина) Пелагея Ильинична

avatar

Место рождения

д. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии

Дата рождения

01.03.1909

Дата смерти

05.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909

Отец: Бородин Илья Григорьевич

Мать: Бородина Екатерина Ефремовна

д. Чигиринка Чернского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Чугунова Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Кривошеев Филипп Никитович

Орловка, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.06.1995
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close