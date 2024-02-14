Абсатаров Идиятулла Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсатаров Идиятулла Гарифович

Место рождения

д.Бурказганово Стерлибашевский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абсатаров Гариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсатаров Хатиятулла Идиятович

Мать ребёнка: Абсатарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсатарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абсатарова ?

Рождение ребёнка
13.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсатарова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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