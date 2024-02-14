Абсатаров Идиятулла Гарифович
Место рожденияд.Бурказганово Стерлибашевский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абсатаров Гариф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абсатаров Хатиятулла Идиятович
Мать ребёнка: Абсатарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсатарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абсатарова ?
Рождение ребёнка
13.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абсатарова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно