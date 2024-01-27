Конова Konnoff Кононова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конова Konnoff Кононова Агафья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Около 1884

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Елисеевна

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Елисей Афанасьевич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конов Konnoff Кононов Елисей Афанасьевич

Смерть
Около 1884
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
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