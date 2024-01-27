Конова Konnoff Кононова Агафья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1820
Дата смертиОколо 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Елисеевна
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Елисей Афанасьевич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1884
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.