Шубин Виктор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Виктор Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1955

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955

Отец: Шубин Юрий Кириллович

Мать: Шубина Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
07.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Геннадиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Геннадиевна

Смерть
2000
Советск, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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