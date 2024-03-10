Шубин Виктор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1955
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955
Рождение ребёнка
07.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Геннадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Геннадиевна
Смерть
2000
Советск, Щекинский муниципальный район, Тульская область