Гулина Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Степанишина Светлана Егоровна
Отец ребёнка: Адодин Егор Иванович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Адодин Станислав Егорович
Отец ребёнка: Адодин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адодин Егор Иванович
Смерть
2012