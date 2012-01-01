Гулина Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Людмила Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Степанишина Светлана Егоровна

Отец ребёнка: Адодин Егор Иванович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Адодин Станислав Егорович

Отец ребёнка: Адодин Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адодин Егор Иванович

Смерть
2012
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