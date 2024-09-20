Хрулёв Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1892
Дата смерти?.12.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1892
Отец: Хрулёв Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1922
Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
17.05.1924
Дочь: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна
Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна
Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1925
Дочь: Вылгина (Хрулёва) Вера Петровна
Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
12.05.1931
Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна
Смерть
?.12.1959