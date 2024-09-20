Хрулёв Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрулёв Петр Дмитриевич

Хрулёв Петр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Малое Лопатино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

30.11.1892

Дата смерти

?.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1892

Отец: Хрулёв Дмитрий

Мать: не указана

Малое Лопатино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
12.10.1922

Сын: Хрулёв Сергей Петрович

Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна

Рождение ребёнка
17.05.1924

Дочь: Ильина (Хрулёва) Елена Петровна

Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1925

Дочь: Вылгина (Хрулёва) Вера Петровна

Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна

Малое Лопатино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1931

Сын: Хрулёв Валентин Петрович

Мать ребёнка: Хрулёва (Кузнецова) Елизавета Гавриловна

Малое Лопатино, Псковский уезд, Псковская губерния
Смерть
?.12.1959
Малое Лопатино, Псковский уезд, Псковская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.