Воуба N. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоуба N.

Воуба N.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

TD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Џьапуа N.

Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Уанка

Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Џьапуа Шьықәыр

Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Џьапуа Қьысқьынџь

Смерть
Неизвестно
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