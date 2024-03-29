Воуба N.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Џьапуа N.
Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Уанка
Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Џьапуа Шьықәыр
Отец ребёнка: Џьапуа Қьысқьынџь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Џьапуа Қьысқьынџь
Смерть
Неизвестно