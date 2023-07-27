Порошина Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1977
Отец: Порошин Иван Алексеевич
Мать: Серпихина Зоя Степановна
Рождение ребёнка
26.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чалый Андрей Викторович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.2007
Отец ребёнка: Чалый Андрей Викторович