Порошина Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порошина Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1977

Отец: Порошин Иван Алексеевич

Мать: Серпихина Зоя Степановна

Рождение ребёнка
26.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалый Андрей Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.04.2007

Сын: Чалый Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Чалый Андрей Викторович

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