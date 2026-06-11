Шевченко Стефан Михаилов 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевченко Стефан Михаилов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1755

умер Неизвестно

Отец
Шевченко МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Шевченкова Васса Савина1757 г.р.
Дети
(Шевченкова) Агриппина Стефанова1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шевченко Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченкова Васса Савина

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Шевченкова) Агриппина Стефанова

Мать ребёнка: Шевченкова Васса Савина

Смерть
Неизвестно

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