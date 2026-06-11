Шевченко Стефан Михаилов
мужской, родился 1755
умер Неизвестно
ОтецШевченко МихаилНеизвестно г.р.
Супруги
Шевченкова Васса Савина1757 г.р.
Дети
(Шевченкова) Агриппина Стефанова1780 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шевченко Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченкова Васса Савина
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Шевченкова) Агриппина Стефанова
Мать ребёнка: Шевченкова Васса Савина
Смерть
Неизвестно