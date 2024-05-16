Иван Леонтьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Леонтьев

Иван Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1739

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Титова

Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Титова

Рождение ребёнка
28.03.1728 ст.

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Титова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
До 1739

Мы используем куки для улучшения работы сайта.