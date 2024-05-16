Иван Леонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Титова
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Титова
Рождение ребёнка
28.03.1728 ст.
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Титова
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
До 1739