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Ерёмина Ульяна Ермилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1846 ст.

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1848 ст.

Сын: Ерёмин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ерёмин Степанко Григорьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьна Григорьевна

Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Григорий Михайлович

Смерть
После 1858
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