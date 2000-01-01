Ерёмина Ульяна Ермилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1846 ст.
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1848 ст.
Сын: Ерёмин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ерёмин Степанко Григорьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьна Григорьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858