Лобачев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1988
Рождение ребёнка
10.05.2015 ст.
Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
23.11.2017
Сын: Лобачев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна
Рождение ребёнка
25.10.2021
Дочь: Лобачева Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна