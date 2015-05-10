Лобачев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1988

Отец: Лобачев Владимир Анатольевич

Мать: Осипова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
10.05.2015 ст.

Сын: Лобачев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
23.11.2017

Сын: Лобачев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
25.10.2021

Дочь: Лобачева Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Рубашова Дарья Александровна

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