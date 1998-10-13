Шиканова (Попова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1913 ст.
Дата смерти13.10.1998
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1913 ст.
Отец: Попов Иван Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
16.12.1937
Рождение ребёнка
08.10.1938
Сын: Шиканов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шиканов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.1940
Сын: Шиканов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шиканов Василий Николаевич
Смерть
13.10.1998