Шиканова (Попова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиканова (Попова) Анна Ивановна

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Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

13.08.1913 ст.

Дата смерти

13.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1913 ст.

Отец: Попов Иван Павлович

Мать: не указана

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
16.12.1937

Муж: Шиканов Василий Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
08.10.1938

Сын: Шиканов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шиканов Василий Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
09.10.1940

Сын: Шиканов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шиканов Василий Николаевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Смерть
13.10.1998
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
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