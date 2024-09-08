Демидов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Демидова Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Демидова Людмила Александровна