Kalupa Jakub Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Kalupa Jakub

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Kurak (Kalupa) Marianna Kalupa/

Мать ребёнка: Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/

Ruskołęki/Andrzejewo
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Kalupa Jan

Мать ребёнка: Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/

Andrzejewo
Смерть
Неизвестно

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