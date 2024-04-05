Kalupa Jakub
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Kurak (Kalupa) Marianna Kalupa/
Мать ребёнка: Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/
Ruskołęki/Andrzejewo
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Kalupa Jan
Мать ребёнка: Kalupa (Gabryś/Gabriel) Cecylia Gabriel/
Andrzejewo
Смерть
Неизвестно