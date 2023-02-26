Биги углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1648
Дата смерти1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: Миряс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Муслим Бигеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1694
Сын: Санка Бигеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1715
Сын: Исай Бигеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Прижитяй
Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Аит Бигеев
Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сафар Бигеев
Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляй Сайдаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1746