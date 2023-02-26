Биги углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБиги углы

Биги углы

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1648

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

1674 г.р.
1694 г.р.
1701 г.р.
1715 г.р.
1720 г.р.
1730 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: Миряс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Муслим Бигеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1694

Сын: Санка Бигеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Рябья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1715

Сын: Исай Бигеев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Рахимя

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Прижитяй

Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Аит Бигеев

Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сафар Бигеев

Мать ребёнка: Гуляй Сайдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляй Сайдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1746
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close