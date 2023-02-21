Герасименко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасименко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасименко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Герасименко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Герасименко Наталья
Смерть
2022