Герасименко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасименко Николай Григорьевич

Мать: Герасименко Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Герасименко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Герасименко Наталья

Смерть
2022
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