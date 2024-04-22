Васильева (Поступинская) Татьяна Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиДо 21.01.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
23.01.1894 ст.
Запись № 7 о бракосочетании 23 января 1894 года крестьянина д. Верх-Чиковской Гаврила Макреловича Васильева, 23 лет и девицы с. Верх-Ирменского Татьяны Никифоровны Поступинской, 23 лет. Поручители: д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1894 ст.
Сын: Васильев Спиридон Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Место жительства
После 1894
Рождение ребёнка
27.03.1896 ст.
Сын: Васильев Вениамин Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.
Сын: Васильев Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
11.06.1901 ст.
Дочь: Антонина Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
04.03.1903 ст.
Дочь: Заозерная Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Дочь: Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.
Сын: Васильев Анеподист Гаврилович
Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович
Смерть
До 21.01.1909
Дата смерти на основании даты о повторном браке Гаврила.