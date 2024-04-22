Васильева (Поступинская) Татьяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Поступинская) Татьяна Никифоровна

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

До 21.01.1909

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Муж: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 7 о бракосочетании 23 января 1894 года крестьянина д. Верх-Чиковской Гаврила Макреловича Васильева, 23 лет и девицы с. Верх-Ирменского Татьяны Никифоровны Поступинской, 23 лет. Поручители: д... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1894 ст.

Сын: Васильев Спиридон Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 1894
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.03.1896 ст.

Сын: Васильев Вениамин Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.06.1898 ст.

Сын: Васильев Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.06.1901 ст.

Дочь: Антонина Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1903 ст.

Дочь: Заозерная Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Дочь: Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1906 ст.

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.10.1907 ст.

Сын: Васильев Анеподист Гаврилович

Отец ребёнка: Васильев Гаврила Маркелович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 21.01.1909
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Дата смерти на основании даты о повторном браке Гаврила.
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