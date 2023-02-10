Чипишлова Капиталина Михайловна
женский, родилась Неизвестно
МатьЕвлампияНеизвестно г.р.
ОтецЧипишлов Михаил ПетровичНеизвестно г.р.
Супруги
Макаров ИмяНеизвестно г.р.
Дети
Макаров ВладимирНеизвестно г.р.
Макаров СергейНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чипишлов Михаил Петрович
Мать: Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Тамара
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Макаров Имя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Имя