Чипишлова Капиталина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чипишлов Михаил Петрович
Мать: Евлампия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Тамара
Отец ребёнка: Макаров Имя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Владимир
Отец ребёнка: Макаров Имя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Имя