Чипишлова Капиталина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипишлова Капиталина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чипишлов Михаил Петрович

Мать: Евлампия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей

Отец ребёнка: Макаров Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина

Отец ребёнка: Макаров Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Тамара

Отец ребёнка: Макаров Имя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Владимир

Отец ребёнка: Макаров Имя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Имя

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